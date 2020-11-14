الزمالك يدرس إعارة «نجم الأبيض» في الميركاتو الصيفي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو الزمالك، إعارة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

إعارة مصطفى فتحي في الميركاتو الصيفي

وابتعد مصطفى فتحي في الموسم الماضي عن المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

من جانبه عرض أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، على جايمي باتشيكو، فكرة إعارة مصطفى فتحي في الفترة المقبلة من الميركاتو، حيث رحب المدرب البرتغالي برحيل الاعب على سبيل الإعارة.

وفي سياق آخر تقدم مسؤولو نادي سيراميكا كيلوباترا الصاعد حديثا الدوري المصري الممتاز، بعرض رسمي لإدارة الزمالك بشأن الحصول على خدمات مصطفى فتحي على سبيل الإعارة.

وطلب مسؤولو الزمالك تأجيل المفاوضات لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الأبيض منافسة التقليدي النادي الأهلي في نهائي القرن.

 

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