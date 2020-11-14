رسميا .. أشرف السيسي مديرا فنيا لعثماسون بالقسم الثالث

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي عثماسون تعيين أشرف السيسي، المدير الفني السابق لغزل شبين، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020.2021.

ومن المنتظر تشكيل الجهاز المعاون للسيسي في قيادة عثماسون خلال الساعات المقبلة .

وقاد أشرق السيسي المران الأول لفريقه الجديد اليوم السبت استعدادا لإنطلاق الموسم المقبل.

وكان خالد كامل المدير الفني السابق لعثماسون قد إعتذر عن استكمال المهمة عقب ختام الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق في 4 جولات حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة.

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