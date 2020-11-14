دراسة إسبانية تكشف عن نادي القرن في إسبانيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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كشفت دراسة أجراها مركز الأبحاث والتاريخ والإحصاء لكرة القدم الإسبانية، أن برشلونة الإسباني يعتبر أفضل نادي إسباني في القرن الحادي والعشرين متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وتحلل الدراسة تطور أداء الفرق الإسبانية بين موسمي 2000-2001 و2019-2020 بعد وضع بعض المقاييس التي تؤثر على نتائج المباريات.

ومن بين متغيرات أخرى للتأهل، في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يمكن للفرق، وفقا لهذا المقياس، تحقيق ما يصل إلى تسع نقاط للانتصار وثلاث نقاط للتعادل.

كما يتم تقييم النتائج في المسابقات الأوروبية والدوري وكأس الملك، لذلك فإنه لتحقيق مركز جيد، فإن عدد المباريات التي تم لعبها والانتصارات التي تحققت يؤثر بشكل كبير، بالإضافة إلى الألقاب التي تم الحصول عليها.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 3465 نقطة، يليه ريال مدريد (3347) ثم أتلتيكو مدريد (2149)، وهو الثالث على الرغم من حقيقة أنه لعب أكثر من موسم في دوري الدرجة الثانية خلال تلك الفترة.
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ويليهم على الترتيب ضمن العشرة الأوائل كل من فالنسيا (2139) وإشبيلية (1992)، وفياريال (1648) وأتلتيك بلباو (1405)، وديبورتيفو لاكورونيا (1395)، وسيلتا فيجو (1164)، وإسبانيول (1144).

وتحدد الدراسة أيضا التصنيف حسب المسابقات، وفي الليجا يعتبر أفضل ثلاثة هم برشلونة وريال مدريد وفالنسيا بهذا الترتيب، وفي كأس الملك برشلونة ثم إشبيلية ثم ريال مدريد.

أما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فالأفضل هو ريال مدريد، متقدمًا على برشلونة وأتلتيكو مدريد، الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتصدر برشلونة الترتيب من حيث إجمالي عدد الألقاب التي توج بها في كافة المنافسات، بواقع 34، متقدما على ريال مدريد (29).

ويليهما أتلتيكو مدريد وإشبيلية بعشرة لكل منهما، ثم فالنسيا (6)، فديبورتيفو لا كورونيا (4).

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