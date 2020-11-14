وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة (صور)

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتسليم 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، والتي وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة من خلال 13 شركة.



جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.



أكد المحافظ دعمه الكامل لشباب ذوي القدرات الخاصة مشيرًا إلى إنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا وإن لهم دور بارز في المجتمع، وواجب علينا جميعا كمجتمع تسهيل مهمة ذوي القدرات الخاصة في الاندماج بالمجتمع وتمكينهم من التفاعل مع كافة نواحي الحياة.



هذا وأوضح الوزير أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، لافتًا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله.



ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بضرورة عمل قاعدة بيانات دائمة لذوي القدرات وتزداد بصفة دائمة، فضلا عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك إحساس بهم لحل مشاكلهم.