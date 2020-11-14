بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في مؤتمر التعليم المسيحي الأول: "التعليم المسيحي و تحديات العصر"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر التعليم المسيحي بمصر، تحت عنوان "التعليم المسيحي وتحديات العصر"، والمُقام في الفترة من الجمعة ١٣ نوڤمبر وحتى السبت ١٤ من نفس الشهر، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم، وبحضور العديد من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ومسؤولي المعاهد والكليات اللاهوتية والإكليريكية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الرهبان والراهبات والعلمانيين الشباب.

يأتي المؤتمر كمبادرة من المكتب الإعلامي الكاثوليكي، بمشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، وبمشاركة تنظيمية من كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ومعهد التربية الدينية بأسيوط.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية وهي: التعليم المسيحي والتحديات الرعوية، التعليم الديني المسيحي ماهيته ودوره، الرؤية الفلسفية للتعليم المسيحي.

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