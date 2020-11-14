التصديري لمواد البناء: 29% تراجع في صادرات الراخام خلال أول 9 شهور من 2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:09 م
رخام المصري
رخام المصري
الفجر الاقتصادي
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  كشف  تقرير صادر عن  المجلس التصديري لمواد البناء  انخفاض صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال التسع  شهور  الأولى من 2020 بنسبة 29.3%  لتصل إلى 1.333 مليون طن في مقابل 1.884 مليون طن خلال نفس الفترة من 2019 .

 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، تراجع قيمة  صادرات الرخام والجرانيت خلال تلك الفترة بنسبة 11% لتسجل 144 ملايين دولار في مقابل 161 مليون دولار  خلال نفس الفترة من 2019.

 

وأظهر التقرير  أنه تم خلال الفترة ” يناير- سبتمبر  2020″ التصدير الى  104 دولة منهم  6 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(الفلبين- الكونغو برازفيل-النرويج-فنلندا-دومينيكا، موريشيوس).

 

 

 

واستحوذت 5 دول ” ليبيا، السعودية، الصين ، كوريا الجنوبية، الجزائر” على 56.8% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 81.842 مليون دولار  بحجم كميات يصل لنحو 853.251 ألف طن وبنسبة 64.1% من الكمية.

 

واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري  خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 حيث تم تصدير 142.596 ألف طن بقيمة بلغت 24.045 مليون دولار في مقابل 231034 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019  بنمو قدره 4%.

 

 

 

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بأهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل نموها  بنسبة 43% لتبلغ 20.337 مليون دولار  من خلال تصدير 239.388 ألف طن في مقابل 14.271 مليون دولار.

 

وتراجعت الصين لتحتل المركز الثالث ضمن أكبر الأسواق المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل هبوط قيمة الصادرات لها بنسبة 48% لتبلغ 19.895 مليون دولار من خلال تصدير 333.186 ألف طن في مقابل 38.142 مليون دولار.

 

وكانت الصين قد اغلقت معظم المصانع  منذ بداية العام الجاري خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر على حركة التجارة من وإلى الصين.

 

وهبطت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الكويت بنسبة 57% لتبلغ 4.068 مليون دولار  في مقابل 9.557 مليون دولار، ولبريطانيا بنسبة 12% لتسجل 5.433 دولار مقابل 6.206 مليون دولار، وللمغرب بنسبة 9% لتسجل 5.555 مليون دولار مقابل 6.06 مليون دولار.

 

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية  بنسبة 44% لتبلغ 9.012 مليون دولار من خلال تصدير 79.868 ألف طن  في مقابل 6.253 مليون دولار، ولفرنسا بنسبة 13% لتبلغ 4.072 مليون دولار مقابل 3.606 مليون دولار.

 

وزادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى الجزائر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 28% لتبلغ 8.553 مليون دولار من خلال تصدير 58.213 الف طن، في مقابل 6.658 مليون دولار، والإمارات بنسبة 50% لتسجل 6.258 مليون دولار مقابل 4.176 مليون دولار.

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صادرات مصر في 2020 من الرخام المجلس التصديري للرخام الرخام

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