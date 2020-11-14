حمدي الميرغني لأول مرة مع ليلى علوى في ماما حامل.. التفاصيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:10 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
أماني سلام
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انضم الفنان حمدى الميرغنى، لفريق عمل في فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوى، والمقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.


ولم ينتهي حتى الآن مخرج العمل، مع اتفاق باقي نجوم الفيلم، حيث من المقرر أن الفيلم يدور في إطار كوميدى، جديد ومختلف عن النجمة ليلي علوي.


فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، و من تأليف لؤى السيد وإخراد محمود كريم.

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