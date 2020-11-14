سانشو يرد على تراجع مستواه بسبب مانشستر يونايتد

أقر جادون سانشو، جناح منتخب إنجلترا، بأن مستواه انخفض بشكل طفيف هذا الموسم، لكنه نفى تأثره بتكهنات وسائل الإعلام حول مستقبله.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند مرشحا للانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي كان مطالبا بدفع 100 مليون يورو (120 مليون دولار).

واستبعد الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواخيم فاتسكه، إمكانية رحيل سانشو عن النادي الألماني في الصيف.

ولم يسجل اللاعب البالغ عمره 20 عاما أي هدف في 6 مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، بينما سجل 17 هدفا في الموسم الماضي.

وقال سانشو، لمحطة (أي تي في): "لا أعتقد أن التكهنات أثرت على مستواي، وأعتقد أن كل لاعب يمر بفترة هبوط في مسيرته، وأنا أمر بهذه المرحلة حاليا".

وأحرز سانشو هدفا خلال فوز إنجلترا 3-صفر على أيرلندا وديا يوم الخميس، وعبر عن ثقته في الوصول لأعلى مستوى مع المنتخب والنادي.

وأضاف: "يتعلق الأمر بكيفية التعافي وأنا سعيد بثقة المدربين في قدراتي واستمرارهم في الدفع بي بالتشكيلة الأساسية".

وتابع: "أتوقع الكثير مني بشكل شخصي وعندما ألعب أحاول صناعة هدف أو التسجيل لمساعدة الفريق".

وواصل: "في آخر مباريات لم أسجل أو أقدم تمريرة حاسمة، لكن أعرف أنه كانت لدي فرصة".

وتلعب إنجلترا ضد بلجيكا يوم الأحد ثم تواجه أيسلندا بعد ثلاثة أيام في دوري الأمم الأوروبية.