الزمالك يرد على شائعات انتقال ساسي إلى بيراميدز





انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الحالية، عن اتفاق بين التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، مع نادي بيراميدز، لانتقال اللاعب إلى صفوفه، عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه، نفى اسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي مفاوضات من قريب أو بعيد حول ساسي، مؤكداً استمرار اللاعب داخل القلعة البيضاء.





وقال يوسف: "توقعنا تلك الشائعات عقب تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقديم عرض جيد أمام الرجاء".





وتابع: "طالبت من اللاعبين عدم الالتفات وراء أي شائعات، والتركيز فقط في لقاء الأهلي".





واستطرد: "كنا نعلم أن الشائعات ستزداد حول نجوم الفريق، وأبرزهم بن شرقي وساسي ومصطفى محمد".



