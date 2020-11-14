زوج عمة محمد صلاح: "علمنا بخبر إصابته بكورونا من الإعلام" (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال احمد الغريب زوج عمة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، إن "صلاح كان ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وكان يرتدي الكمامة خلال حفل زفاف شقيقه، ولم يكن هناك أي زحام وتم ترتيب الفرح بشكل جيد، والأمور كانت طيبة.

وأضاف "الغريب"، خلال تصريحات له عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه علم بخبر إصابة محمد صلاح، بكورونا من الإعلام، وكان هذا الخبر محزن جدًا لهم، ولكننا نعلم ان صلاح شخص قوي، داعيًا الله أن يعافيه سريعًا.

وتابع،: "محمد صلاح طيب ومتواضع وشخص طبيعي وملتزم وقريب من ربنا، وربنا يعافيه وينجيه".

وقامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم السبت بدفع فرق تطهير وتعقيم لمنزل الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.

يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.


وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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