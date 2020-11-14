خالد الجندي: تفسير الرؤى والمنامات "سبوبة" يقودها نصابين (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد في العلوم الشرعية علم يسمى تفسير الرؤى والمنامات، مؤكدًا أن تفسير الرؤى والمنامات "سبوبة" يقودها نصابين، فهناك عيادات ومكاتب لتفسير الأحلام، وهناك إناس يقدموا الخدمة هاتفيًا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن جامعة الأزهر الشريف وهي أقدم جامعة إسلامية في الوجود لا يوجد بها قسم خاص بتفسير الأحلام.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد أي جامعة إسلامية في العالم تُدرس تفسير الرؤى والمنامات، مشددًا على رفضه لاستغلال البعض لمشاعر البسطاء.

وشدد "الجندي"، على ضرورة أن يكون لدى المسلمين وعي، وألا ينساقوا خلف الشائعات والأضاليل، معتبرًا أن تفسير الاحلام من قضايا الوعي التي يجب أن ينبه إليه المواطنين، موضحًا أن الوعي قضية مصير تحتاج إلى شيوخ أصحاب موقف، معقبًا: "شيوخ منتصف العصا أضروا الإسلام أكثر مما نفعوه".

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن تفسير الأحلام ليس علما على الإطلاق، لافتا إلى أن العلم يعتمد على حقائق ثابتة.

واعترض "النجار"، على تفسير آية قرآنية وهي "هم لباس لكم" واستخدامها في تفسير الأحلام، بأنه إذا رآت سيدة نفسها عريانة في حلم سوف تتطلق.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قراءة الكف، وقراءة الودع ليس له علاقة بالدين، وخطورتها أنها تلبس الأمور بالدين، ولكنها محرمة.

وأشار إلى أن تفسير الأحلام مختلفا لأنه يوجد قصص عن ذلك مع الأنبياء، ولكن رؤى الأنبياء هي وحي.

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