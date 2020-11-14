أحمر مثير.. مي عز الدين تتألق بأطلالة جديدة

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تألقت الفنانة مي عز الدين، بأطلالة جديدة لها، ضمن صور دعاية مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض حاليا.





وظهرت مي عز الدين، بأطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأحمر ، واعتمدت على ترك شعرها الكيرلي ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة.







مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى