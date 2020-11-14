بعد إصابة محمد صلاح بكورونا.. عضو الحساسية والمناعة: "الفيروس مالهوش كبير" (فيديو)

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عقب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على إصابة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، قائلًا: "لازم نتعلم من الدرس أن فيروس كورونا ذكي ومتيقظ ولا ينام ويتربص بنا ويرانا ولا نراه، وينتظر أي خطأ مننا، وليس له كبير، وهو موجود في كل مكان في جميع دول العالم".



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن نسبة من يحملوا فيروس كورونا بدون أعراض 40%، و85% من المصابين أعراضهم بسيطة لا تحتاج لطبيب أو مستشفى، منوهًا بأن ملايين من المصابين بكورونا يتحركوا في المجتمع، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المصافحة والتقبيل، وتطبيق التباعد الاجتماعي، معقبًا: "من شك سلم في أزمة كورونا، لو تباعدنا الفيروس هيموت من الجوع، خلو التباعد الاجتماعي حتى في البيت، كل واحد من أفراد الأسرة ينام لوحده في مكان".



واستنكر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إقامة الأفراح في ظل أزمة كورونا، مناشدًا باقتصار الأفراح على أهالي العروسين فقط، معقبًا: "حتى العروسة تبعد عن العريس مترين، وياريت يعملوا حفل الزفاف ويأجلوا الدخول لحين القضاء على الفيروس".



وقامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم السبت بدفع فرق تطهير وتعقيم لمنزل الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.



يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.



وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.



وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.