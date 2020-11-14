أمهات مصر: مدارس ربطت تسليم "التابلت" بإيصال دفع المصروفات.. ونناشدهم بمراعاة الظروف

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مدارس ربطت تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإيصال دفع المصروفات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس رفضت تسليم أجهزة التابلت للطلاب الذين لن يقدموا لهم إيصال المصروفات، ووضعت إيصال الدفع ضمن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت، وحدث ذلك علي سبيل المثال في مدارس: "سيدي بشر القديمة التابعة لإدارة المنتزة التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة إمبابة الثانوية بنين، ومدرسة سميرة موسي بنات التابعة لإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، ومدرسة تمي الامديد الثانوية المشتركة بالمنصورة، وغيرها من المدارس، بينما تأخر تسليم التابلت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق.

وناشدت عبير، المدارس بالتسهيل علي أولياء الأمور ومراعاة ظروف الغير قادرين منهم، وتسليمهم جهاز التابلت والصبر عليهم في دفع المصروفات.

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