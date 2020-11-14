تأجيل نظر كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات النواب بالقليوبية

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أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات النواب بمحافظة القليوبية، إلى الاثنين المقبل، 16 نوفمبر والتي طالبوا فيها بوقف إعلان النتيجة المقررة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لها غدا للانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.



واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللجان العامه بدوائر المحافظة ال6 على المقاعد الفردية، وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها، والتي رفضت الدعاوى وإحالتها الإدارية العليا التي نظرتها اليوم، وقررت تأجيلها إلى الإثنين المقبل للرد والاطلاع.

