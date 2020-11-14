طاهر محمد طاهر: أتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. وفخور بوجودي في نادي القرن

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

 

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالوجود في ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بين زملائه بالفريق.

 

وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم».

 

وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة.

 

وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».

 

وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.

 

وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب».

 

وأوضح أنه اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.

 

وأضاف: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».

 

وأتم طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه.

 

وأشار إلى أنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 21 ساعة

منوف يتأهل لدوري القسم الثالث

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يومين

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض