كامل الوزير : مصر تقدمت في مؤشر جودة الطرق 90 مركزاً بفضل المشروعات الجديدة

فى اطار توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات التى تخدم المواطن والصديقة للبيئة، شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام " التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية والتي شهدت مشاركة عدد 40 بنك وشركة من كبريات الشركات الأوربية والمصرية المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية.

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد مشيرا الى أن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته لافتا الى ان رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مشيراً الى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي انعكس على تقدم ترتيب مصر في عدد من قطاعات النقل وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق 90 مركزاً حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 الى المركز 28 عام 2019 .

و أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلي رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حيث أكد على

إ هتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع العين السخة / العلمين والقطار الكهربائي LRT ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان ) بالإضافة إلي مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي و التعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات وكذلك الاهتمام بمجال الاتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهربائي الصديقة للبيئة مشيرا الى الاصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل ب SNG الصديقة للبيئة.

ثم إستعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار في كافة قطاعات النقل بمصر ، ففي مجال السكك الحديدية أكد الوزير على وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين الذي أشار وزير النقل إلى ان الاعمال المدنية لهذا المشروع سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنيةبما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال وسيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في توريد انظمة الالكتروميكانيك والوحدات المتحركة على ان يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة نيرك بشرق بورسعيد ، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا ومده الى الغردقة مشيراً الى ان هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات كما سيساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة وكذلك مشروع خط بورسعيد / ابوقير موازياً للطريق الساحلي الدولي مروراً بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط