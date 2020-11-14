منوف يتأهل لدوري القسم الثالث





وفي المباراة الثانية، حقق سمنود الفوز على قليوب بهدفين دون مقابل، بذلك يتأهل 3 أندية للقسم الثالث عن تلك المجموعة، وهم الدلنجات، ومنوف وقليوب.





ترتيب المجموعة عقب ختام الترقي

1- الدلنجات 10 نقاط 2- منوف 9 نقاط 3- قليوب 8 نقاط 4- سمنود 7 نقاط

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منوف لدوري القسم الثالث، عقب تحقيقه لفوز مستحق خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب الدلنجات بهدف دون مقابل، في ختام دورة الترقي بالقسم الرابع.سجل هدف النادي المنوفي محمد مليك في الدقيقة 30 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاع شريف أبو المعاطي ركلة جزاء لمنوف.