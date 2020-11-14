في بيان رسمي.. ميلان يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان، اليوم السبت، إصابة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة بيولي جاءت إيجابية، بعد إجراء اختبار سريع للفريق صباح اليوم".

وأضاف: "لم تظهر أي أعراض على بيولي، ودخل في الحجر الصحي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية بالأمر".

وأتم: "جميع الاختبارات الأخرى التي أجراها الفريق والموظفون، جاءت سلبية، لكن أُلغي مران اليوم، وتستأنف التدريبات، الإثنين المقبل، قبل مباراة نابولي، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".