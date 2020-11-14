في بيان رسمي.. ميلان يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا
السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:03 م
وكالات
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أعلن نادي ميلان، اليوم السبت، إصابة ستيفانو
بيولي، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا المستجد.
وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي
أن نتيجة مسحة بيولي جاءت إيجابية، بعد إجراء اختبار سريع للفريق صباح اليوم".
وأضاف: "لم تظهر أي أعراض على بيولي،
ودخل في الحجر الصحي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية بالأمر".
وأتم: "جميع الاختبارات الأخرى التي
أجراها الفريق والموظفون، جاءت سلبية، لكن أُلغي مران اليوم، وتستأنف التدريبات، الإثنين
المقبل، قبل مباراة نابولي، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".