في بيان رسمي.. ميلان يعلن إصابة مدربه بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ميلان، اليوم السبت، إصابة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة بيولي جاءت إيجابية، بعد إجراء اختبار سريع للفريق صباح اليوم".

 

وأضاف: "لم تظهر أي أعراض على بيولي، ودخل في الحجر الصحي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية بالأمر".

 

وأتم: "جميع الاختبارات الأخرى التي أجراها الفريق والموظفون، جاءت سلبية، لكن أُلغي مران اليوم، وتستأنف التدريبات، الإثنين المقبل، قبل مباراة نابولي، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

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