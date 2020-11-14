انا بتاع ستات.. أبرز 7 تصريحات لحسين فهمي مع وفاء الكيلاني

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر النجم حسين فهمي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهوره أمس مع الأعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيره".


وكان للنجم حسين فهمي، عدة تصريحات مثيرة عن أسرتة وعن شقيقه الذي توفي بسبب التدخين.


1_لازم الفنان يبقي عنده كل الجوانب الفنية.

2_ كانت امي بتجلس علي رأس المائدة وكانت رمز البيت والرجالة بتقعد حواليها وامي كانت شديدة ومتسلطة في كل شئ وابويا كان طيب .

3_ افتقادي للحنان هو وراء كثرة زيجاتي.

4_ عبد الحليم حاربني بسبب حب البنات.


5_سعاد حسني مكانتش مقتنعة بيا في فيلم الحب الضائع.


6_انا بتاع ستات .

7_ أهلي دخلوني مدرسة حكومية لأنهم كانوا وطنيين

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