الكنيسة الأسقفية تختتم مؤتمر القساوسة والخدام السنوي بالمقر البابوى بوادي النطرون

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اختتمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر القساوسة والخدام السنوي بالمقر البابوى بمنطقة وادي النطرون والذي استغرق أربعة أيام.

من جانبه قال الأرشدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القسوس بالكنيسة الأسقفية في بيان للكنيسة اليوم أن المؤتمر اقتصر على ممارسة الرياضة الروحية وأوقات الصلاة والتأمل وقد جرى بحضور كافة القساوسة والخدام بالكنيسة الأسقفية.

وأضاف: ترأس المطران سامي شحاتة مطران شمال إفريقيا الصلوات مندوبًا عن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مشيرًا: تضمنت الخلوة محاضرة القاها الأب نادر ميشيل من الآباء الجزويت الكاثوليك وهو مساعد الرئيس الإقليمي لهم فى لبنان حاليا.


الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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