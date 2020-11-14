محافظ الجيزة تكشف حقيقة تحويل رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين للجنايات بتهمة الرشوة

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تنوه محافظة الجيزة، أن ما يتم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المواقع الإخبارية بشان إحالة رئيس حي الهرم وثلاثة اخرون لمحكمة الجنايات لتلقي رشوه وتقديم عطايا مادية هي قضيه متداولة بالمحاكم منذ سنوات ولا علاقة لرئيس الحي الحالي بها والذي يمارس عملة المعتاد وكافه القيادات دون اي مشكلات لخدمة المواطنين.



وتناشد محافظة الجيزة المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشرة والرجوع للمصادر المختصة للحصول علي المعلومات لعدم اثارة البلبلة.



