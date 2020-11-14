تعرف على تطورات صفقة سيرينو في الأهلي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تبحث إدارة الأهلي إنهاء صفقة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

صفقة سيرينو في الأهلي 

يضغط مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء صفقة الأورجوياني سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، بناءا على رغبة المدرب موسيماني.

من جانبه أبدت إدارة صن داونز مرونة، في التعامل مع مسؤولي النادي الأهلي، بشأن إنتقال سيرينو إلى القلعة الحمراء.

واشترط مسؤولو صن داونز التخلي عن سيرينو للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تعويض الاعب في تلك الفترة من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن مسؤولي صن داونز قد تقدموا بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في الميركاتو المقبل إلا أن الإدارة الحمراء بشكل نهائي رحيل الاعبين.

 

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