خاص - الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع نجم بيراميدز

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة ما تردد حول حسم التعاقد مع محمد فاروق لاعب بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء، عن نجاح المارد الأحمر في التوقيع مع فاروق لاعب الفريق السابق، مقابل رحيل أحمد الشيخ إلى صفوف الفريق السماوي.

ونفى المصدر خلال تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول تلك الأنباء، موضحًا أن كل الأمور التعاقدية في النادي مؤجلة بالوقت الحالي.

وتابع: "بيتسو موسيماني المدير الفني لم يمنح رأيه حتى الآن في التعاقد مع اللاعب، وفاروق بالفعل ضمن الترشيحات الموجودة لتدعيم الفريق ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى هذه اللحظة".

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