تعرف على رقم قميص طاهر محمد طاهر في الأهلي





تقرر أن يرتدي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الجديد رقم 27 في صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في الجلسة التي جمعتهما اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.





وحرص طاهر على الوجود في مقر النادي بالجزيرة للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات.





وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب، ليبدأ مشواره مع الأهلي بداية من الموسم المقبل.



