عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة نجم الأهلي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، أجرى فحصًا طبيًّا قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، أثبت إصابته بثقل في العضلة الخلفية. 

وقال مدير الكرة إن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيلي في الجيم، وإصابته غير مزعجة، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية. 

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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