موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والجهاز الفني

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم السبت والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.





وعقد موسيماني هذه الجلسة مع عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.





كما حرص مدرب الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق عصر اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.



