موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والجهاز الفني

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم السبت والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقد موسيماني هذه الجلسة مع عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.

كما حرص مدرب الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق عصر اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 10 ساعات

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 13 ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

مران الأهلي.. لاسارتي يجتمع بـ"أزارو" قبل موقعة بيراميدز

عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سيلمان

مران الأهلي| فايلر يحاضر اللاعبين ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ.. وتدريبات بدنية تحت قيادة بينكيل

فايلر يفاجيء الشحات وأفشة

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر في مران الأهلي

فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

02:01 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض