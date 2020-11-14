أشرف صبحي: حاولنا أن نجعل الرياضة 'لايف ستايل' لجميع المصريين

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "تنمية" التي نظمتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، خلقت حوار مجتمعي حول أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر حولها 2030.





وأضاف خلال حفل توزيع جوائز مبادرة "تنمية" بوزارة الدولة للإعلام، أنه بات جليًا الطفرة غير المسبوقة التي تستهدفها مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للحكومة المصرية، وكان للدولة المصرية سبق في إفساح المجال للشباب في العمل الوطني، وأهمية السعي الدؤب للدفع بهم في عجلة الإنتاج، وذلك من خلال المبادرات الشبابية في العلم والإبداع، والتي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمها دائمًا في خطاباته.





وتابع: "حاولت الوزارة أن تجعل الرياضة نمط حياة لكافة المصريين، وذلك من خلال مبادرات تطلقها لتشجيع الجميع، على أن تصبح لايف ستايل، وهذا يندرج تحت أهداف التنمية المستدامة أيضًا".





جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية" التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.



