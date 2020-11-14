عبد الحفيظ يكشف سبب غياب ثنائي الأهلي عن التدريبات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن محمود كهربا وصالح جمعة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.





ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.



