قوات الدفـاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريباً عملياً لمجابـهة الأزمــات والكوارث

Advertisements



فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية فى مجابهــة الأزمـــات والكوارث وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات قامت قيادة قــــــوات الدفـــــاع الشعبى والعسكرى بالتعـــــــــاون مـــــع محافظتى البحيرة والبحر الأحمر بتنفيـــذ التـــدريـــــب العملــى المشتـــــرك لمجابـهة الأزمـــــات والكــــــــوارث بنطــــــــاق المحافــــظـــــتين خلال الشهر الجارى.



أشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث التى من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة، كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة أزمة أو كارثة وإيجاد أفضل الحلول للحد من الآثار الناتجة عنها وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريتى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.



وفى ذات السياق تم إختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة (10كم) لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات، كما إشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.



وفى نهاية المشروع بالمحافظتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية كما أطلق السيد محافظ البحيرة أسماء ثلاثة من الشهداء على ثلاثة مدارس بالمحافظة.



