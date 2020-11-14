محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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سلم اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومحمد سعفان وزير القوي العاملة 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، والتي وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة من خلال 13 شركة. 

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين. 

وأوضح الوزير أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، لافتًا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.

وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بضرورة عمل قاعدة بيانات دائمة لذوي القدرات وتزداد بصفة دائمة، فضلا عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك إحساس بهم لحل مشاكلهم.
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يسلمان 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

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