البدري يستقر على بديل محمد صلاح أمام توجو

يلتقي المنتخب المصري مع توجو، مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويقام اللقاء مساء اليوم عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأكدت إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدما أجرى مسحتين أمس الجمعة، حيث جاءت العينة إيجابية في المرتين.

واستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على الدفع بأحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك بدلًا من محمد صلاح، أمام توجو.