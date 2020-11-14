بوسي تستعد لتصوير"أنا الدنيا" في لبنان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوسي
بوسي
نور طلعت
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طرحت المطربة بوسى، أحدث أعمالها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ يومين.


وتستعد بوسي، لتصويرها كفيديو كليب، ومن المقرر أن تسافر إلى لبنان خلال الفترة القليلة المقبلة.

عقب التحضيرات النهائية اللازمة للتصوير مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس.

جدير بالذكر أن بوسي، ظهرت مؤخرًا في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من أسرارها الشخصية وأعمالها الفنية المستقبلية.

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