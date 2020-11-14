السكة يتعاقد مع سولارى لاعب البنك الأهلي



ووقع لاعب الجونة والمنصورة والمنتخب الأوليمبي السابق علي عقود إنضمامه لنادي السكة الحديد أقدم الأندية المصرية في حضور جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة ومحمد جمال مدير الكرة بالنادي.



ويعد إسلام سولاري من اللاعبين المميزين والذين نجح فريق السكة الحديد في الفوز بالصفقة والتعاقد مع مع اللاعب بعد وجود مفاوضات من أندية منافسة للحصول علي توقيعه خلال الفترة الماضية.



ويستعد السكة بقوة لإفتتاح مشواره في دوري القسم الثاني بمواجهة الترسانة في الجولة الأولي 25 نوفمبر الجاري.



ويعد هذه الصفقة السابعة بعد أن تعاقد مع كل من :



1- أحمد محمد بلحه لاعب البنك الأهلي

2- إسلام سليمان حارس مرمى أسوان

3- أمير حجازي لاعب طنطا

4- محمود كلشط لاعب البلدية

5- محمد ريعو لاعب دكرنس

6- عادل فكرى لاعب دكرنس

نجح نادي السكة الحديد في إنهاء إجراءات التعاقد مع إسلام سولاري لاعب البنك الأهلي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إستعدادا لدوري القسم الثاني.