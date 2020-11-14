تعقيم منزل محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

قام فريق من مديرية الصحة المصرية، اليوم السبت، بتطهير وتعقيم منزل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في قرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.





وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول، أمس الجمعة بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن مواجهتي الفراعنة أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2022 والمقرر إقامتها فبي الكاميرون.





وعقم فريق الصحة المذكور أيضا بعض منازل القرية، خاصة منازل المخالطين لمحمد صلاح فى حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر صلاح، باستخدام الكلور والمطهرات.







