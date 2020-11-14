بسبب والدها وفاة.. مي عز الدين تتصدر تريند جوجل

Advertisements

تصدرت الفنانة مي عز الدين، قائمة مؤشرات تريند جوجل بسبب مشهد في مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض حاليا عبر شاسة الحياة.





وكان لاقي أثار مشهد وفاة والد مي عز الدين، في مسلسل "خيط حرير" ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا، حيث أنها جعلت الجميع يتأثر بكلماتها المؤثر خلال مشهد الوفاة.





كما جاءت خلال المشهد أغنية

الأغنية تحمل اسم "ناقصني أمان" من كلمات الشاعر أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقى أحمد أمين، وغنتها المطربة الشابة نورهان المرشدي.