فيروس كورونا يهدد مباراة ألمانيا وأوكرانيا بالإلغاء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الشكوك تحوم حول إقامة مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره الأوكراني اليوم السبت وذلك في خامس جولات دور مجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم كان قد أعلن أمس الجمعة عن استبعاد 4 لاعبين من معسكر المنتخب بعد أن تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن لاعبي المنتخب الأوكراني خضعوا لاختبارات طبية جديدة صباح اليوم لمعرفة ما إذا كان هناك إصابات أخرى في الفريق.

وأكدت الشبكة الألمانية أنه من المنتظر معرفة قرار وزارة الصحة الألمانية بشأن إقامة المباراة التي باتت مهددة بسبب كثرة حالات الإصابة في منتخب أوكرانيا.

وأوضحت الشبكة الألمانية أنه على الرغم من ذلك فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لا ينوي تأجيل المباراة بل ستقام في موعدها المحدد طالما كان كل فريق يضم في قائمته 13 لاعبا من بينهم حارس مرمى واحد على الأقل.

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