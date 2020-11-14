محمد محمود يوجه رسالة لطاهر محمد طاهر بعد ظهوره فى النادى الأهلي





ظهر طاهر محمد طاهر المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي فى مقر النادي اليوم السبت للاجتماع مع سيد عبد الحفيظ والمدرب بيسيتو لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.





ورحب محمد محمود لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام باللاعب حيث نشر صورة لطاهر محمد طاهر بملعب التتش قائلا:"نورت يا اخويا".





وحرص مدرب الأهلي موسيماني على عقد جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر.





يذكر أن طاهر محمد طاهر قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نادي المقاولون العرب.



