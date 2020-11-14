تعرف على أسباب رفض أمريكا حصول قطر على مقاتلات F-35

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
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استعرض موقع " national interest"، أبرز العوائق التي تقف أمام رغبة قطر في امتلاك مقاتلات "F-35" الأمريكية المتطورة. 

 

 

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل قطر ترغب في شراء طائرات F-35، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأسباب التي تجعلها لن تحصل على هذه الطائرة الشبحية، ومن بينها المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، الشراكة مع تركيا، بالإضافة إلى ممانعة إسرائيل للصفقة وكذلك الاعتبارات العسكرية للولايات المتحدة.

 

وأضاف أن قطر طلبت رسميًا الحصول على الطائرات المتطورة لتكمل أسطولها الحالي من طائرات: "ألفا جيتس، ميراج 2000، داسو رافالز، إف 15 إي سترايك إيجلز، ويوروفايتر تايفون"، إلا أن إضافة طائرات F-35، ستسمح لها بالتخلص التدريجي من بعض الطائرات القديمة.


 
 

وأوضح التقرير، أنه من بين الأسباب التي تعيق حصول قطر على الصفقة هي المقاطعة العربية لها، إذ أن العلاقة بين قطر والإمارات العربية المتحدة ليست جيدة على الإطلاق، لاسيما بعد إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية في يونيو 2017 في أعقاب الأزمة الدبلوماسية القطرية.


 
 

وأشار التقرير إلى عدد من النقاط الشائكة بالنسبة لإسرائيل، والتي قد تمانع حصول قطر على هذه الطائرات ومن بينها؛ دعم قطر لحركة حماس، كما أنها تخشى الشراكة الوثيقة بين قطر وتركيا لاسيما بعد دعم أنقرة للدوحة خلال الأزمة الخليجية عام 2017، لافتًا إلى أن كلا البلدين يدعمان جماعة الإخوان المسلمين، بينما زادت تركيا من دعمها للمتطرفين في ليبيا، ومثل هذه العلاقة بين قطر وتركيا ليست في مصلحة إسرائيل، حسبما ذكر التقرير.


 
 

وإلى جانب المقاطعة العربية والممانعة الإسرائيلية، تطرق موقع " national interest" إلى الاعتبارات الأمريكية فيما يخص التواجد التركي في قطر.

 

ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في قطر، تستضيف الإمارة الخليجية أيضًا قاعدة عسكرية تركية كبيرة، ومن غير المحتمل أن ترغب الولايات المتحدة في وجود تركيا بالقرب من مقاتلات أمريكية "F-35، خاصة أنه تم إخراج تركيا من برنامج F-35 لحيازتها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 Triumf.

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