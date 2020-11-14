تلميذة الدمج بالصف الأول الابتدائي بالفيوم موهبة فنية في الرسم والتلوين بالقدم

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كرم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التلميذة رحمة عزت عبدالله، الصف الأول الابتدائي، مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي بغرب الفيوم، لموهبتها الفنية المتميزة في الرسم والتلوين بالقدم.



حيث أن التلميذة رحمة من تلاميذ الدمج التعليمي ( ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة ) بالمدرسة، وتقوم بالرسم والتلوين باستخدام القدم.



كرم وكيل الوزارة التلميذة رحمة عزت عبدالله. بمكتب وكيل الوزارة، ومنحها شهادة تقدير ووذلك لموهبتها الفنية المتميزة.



أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للتلميذة رحمة، وقدم رسالة شكر وشهادة تقدير للأستاذة هبة زكريا حافظ، وفريق الدمج التعليمي بالمدرسة ( الاستاذة هالة محمد حسن - والأستاذة رشا محمد).





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

