7 من علماء الأزهر في قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية



1. أ.د. جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين(القاهرة)، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق.

2. أ.د. ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم (بنين بأسيوط).



3. أ.د. عصام شعبان، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم (بنين بالقاهرة).



4. أ.د. هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة (بنين بالقاهرة).



5. أ.د. عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم (بنين بأسيوط).



6. أ.د. كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم (بنين بأسيوط).



7.الدكتور خالد مخيمر استاذ الرياضيات،ووكيل كلية العلوم بنين بالقاهرة.











نشرت قائمة بأسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية على مستوى العالم؛ بناءً على ما نشر من نتائج إحصائية لفريق بحثي بجامعة ستانفورد الأمريكية.وضمت القائمة أسماء سبعة من علماء جامعة الأزهر الشريف.وأوضح الدكتور أحمد الشافعي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مسئول الامتياز العلمي والتصنيف الدولي للجامعة؛ أن هذه النتائج اعتمدت على عدد الأبحاث المنشورة بمجلات مدرجة بقوائم سكوبس، وعدد الاستشهادات البحثية، والمشاركة في المراجعة الدولية للأبحاث، والمشاركة في تحرير المجلات العلمية ومعامل هيرش (H-index) وغيرها من المعايير البحثية.وأعرب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ عن سعادته وتقديره لعلماء جامعة الأزهر الأجلاء، ولما يقدموه للبشرية والعلوم المختلفة من ابتكارات وتطوير يثري البحث العلمي.ومن ناحية أخرى أعرب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن سعادته بهؤلاء العلماء، وظهور جامعة الأزهر في هذا التقرير بما يثبت مكانة جامعة الأزهر العلمية والبحثية دوليًّا بجانب انفرادها وتميزها بالعلوم الإسلامية والعربية والأدبية، مع مناشدته للباحثين بالجامعة بأن يتخذوا من هؤلاء العلماء قدوة لهم؛ ليسيروا على دربهم وتقديم الجديد دائمًا في العلوم.وشملت القائمة كلًّا من: