أسامة هيكل يكشف سبب إطلاق وزارة الإعلام لمبادرة 'تنمية'

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:09 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الوزرة أطلقت مبادرة "تنمية"، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إلقاء الضوء على جهود الأفراد والإعلاميين والمجتمع المدني في هذا الشأن.

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز مبادرة "تنمية"، الذي نظمته الوزارة اليوم، إن الوزارة تؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية التنمية المستدامة، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية، بالتكامل مع الوزارات، مؤكدًا أن المبادرة جاءت في تسختها الأولى تأكيدًا على تعاون الوزارة مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف التوعية بالقضية، لما لها من آثار مهمة على المجتمع.

وتابع: "تقدم للمسابقة أكثر من 170 متقدم في ثلاث فروع، وبالفحص تبين عدم تطابق بعضها مع الشروط والمعايير، وتم عمل تكويد للأعمال التي تنطبقت عليها المعايير والشروط، وبدأ دور لجنة التحكيم".

وأكد "هيكل" أن المفاجأة كانت في وجود مؤسسات كبيرة لها دور تنموي كبير في المجتمع، ووجدت الوزارة أنه لا يليق أن تقدم لهذه المؤساست جوائز مالية؛ نظرًا أنها لا تتناسب مع قيمة وحجم هذه المؤسسات، وانتهت بتكريمهم على هذا الأساس.

وكان قد بدأ قبل قليل، حفل إعلان الفائزين بمبادرة "تنمية"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة  بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.

ويحضر الحفل بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي، وزراء الإعلام  والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ومجموعة من الشخصيات العامة، والخبراء، والإعلاميين، والصحفيين.

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وزير الإعلام وزارة الإعلام مبادرة تنمية الفجر أسامة هيكل

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