أسامة هيكل يكشف سبب إطلاق وزارة الإعلام لمبادرة 'تنمية'
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الوزرة أطلقت مبادرة "تنمية"، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إلقاء الضوء على جهود الأفراد والإعلاميين والمجتمع المدني في هذا الشأن.
وأضاف خلال حفل توزيع جوائز مبادرة "تنمية"، الذي نظمته الوزارة اليوم، إن الوزارة تؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية التنمية المستدامة، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية، بالتكامل مع الوزارات، مؤكدًا أن المبادرة جاءت في تسختها الأولى تأكيدًا على تعاون الوزارة مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف التوعية بالقضية، لما لها من آثار مهمة على المجتمع.
وتابع: "تقدم للمسابقة أكثر من 170 متقدم في ثلاث فروع، وبالفحص تبين عدم تطابق بعضها مع الشروط والمعايير، وتم عمل تكويد للأعمال التي تنطبقت عليها المعايير والشروط، وبدأ دور لجنة التحكيم".
وأكد "هيكل" أن المفاجأة كانت في وجود مؤسسات كبيرة لها دور تنموي كبير في المجتمع، ووجدت الوزارة أنه لا يليق أن تقدم لهذه المؤساست جوائز مالية؛ نظرًا أنها لا تتناسب مع قيمة وحجم هذه المؤسسات، وانتهت بتكريمهم على هذا الأساس.
وكان قد بدأ قبل قليل، حفل إعلان الفائزين بمبادرة "تنمية"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.
ويحضر الحفل بمقر وزارة الدولة للإعلام في جاردن سيتي، وزراء الإعلام والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ومجموعة من الشخصيات العامة، والخبراء، والإعلاميين، والصحفيين.
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