رامي جمال: "اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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وجه الفنان رامى جمال، رسالة إلى كل من راهنوا على عدم نجاحه في مسيرته الفنية، من خلال منشور نشره عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال رامى: "إلى كل المحبطين اللي راهنوا على فشل خطواتي اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة".


في سياق أخر وجه جمال مؤخرًا رسالة مليئة بالحب لزوجته ناريمان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر رامي صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا:" في وسط مشاكل الدنيا وصعوبتها دايما بحس إني متفائل بوجودك ممكن اسمع دعوة حلوة منكم، يا رب متقومش من النوم تقولي إن الصورة مَش عجباها ".

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