جامعة القاهرة تنعي رئيس وزراء البحرين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه إلى الملك حمد وسفير البحرين بالقاهرة والدكتور هشام الجودر والشعب البحريني وطلاب البحرين الدارسين بجامعة القاهرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن أطيب التمنيات لرئيس الوزراء البحريني الجديد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، داعيًا له بكل التوفيق في إطار العلاقات الوطيدة مع الدولة المصرية والعلاقات الراسخة بين الشعب المصري والشعب البحريني الشقيق.

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