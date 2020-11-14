عايزاكي تعملي عمل لجوزي.. قارئة الفنجان تعرفت على فتاة بمركز علاج طبيعي وخنقتها بـ"إيشارب" في العمرانية

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تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات في قضية قتل ربة منزل خنقًا على يد صديقتها داخل شقتها بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، إذ تبين أن المجني عليها "أسماء"، تلاثينية العمر، تعرفت على المتهمة " سميحة"، منذ حوالي عامين داخل إحدى مراكز العلاج الطبيعي، وصارت بينهما صداقة بعدما زعمت الأخيرة، قدرتها على عمل الاسحار وقراءة الفنجان.



وبينت التحقيقات أن المجني عليها تزوجت شهر إبريل الماضي كـ "زوجة ثانية"، لرجل متزوج ولديه أولاد، وأقامت رفقته بالشقة محل الجريمة، وكانت تتردد عليها " سميحة " لزيارتها في شقتها بين الحين والآخر، بعد تأكدها من عدم تواجد زوجها بالشقة، وتوجهه لعمله.. "لقراءة الفنجان" لها، مشيرة إلى أنها في أحد المرات طلبت منها عمل سحر لزوجها، لعدم تركها، وعودته لزوجته الأولى " أم أولاده".. "عايزاكي تعملي عمل لجوزي علشان ميسبنيش".



وأفادت التحقيقات أن "قارئة الفنجان"، متزوجة ولديها 4 أطفال، وكانت تسافر لزوجها بمحافظة الشرقية، لزيارته كل فترة وعدم إقامته رفقتهم لوجود خلافات زوجية بينهما.



وأوضحت التحقيقات أنه يوم الجريمة أجرت "سميحة"، مكالمة هاتفية مع صديقتها لتخبرها بأنها ستتوجه لزيارتها لكن بعد مغادرة زوجها المنزل، وتوجه لعمله.



وواصلت التحقيقات أنها توجهت إليها بشقتها بعد مغادرة زوج المجني عليها، وخنقتها بـ" ايشارب"، وسرقة مصوغات ذهبية كانت ترتديها وفرت هاربة.



كانت نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، إذ تبين أن صديقة المجني عليها وراء قتلها، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من سائق، مُقيم بمنطقة العمرانية، بعثوره على جثة شقيقته "ربة منزل" بالشقة محل إقامتها بعقار كائن بدائرة القسم ملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" ولا توجد بها إصابات ظاهرية وسرقة مصوغاتها الذهبية، هاتفها المحمول، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة توصلت جهوده، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل، مُقيمة بمنطقة العمرانية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والنقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم، وضبطها، وبمواجهتها إعترفت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بإرتكابها الواقعة، وقررت أنه نظرًا لإرتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وعلمها بإمتلاكها لمصوغات ذهبية عقدت العزم على قتلها وسرقتها وبتاريخ الواقعة توجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وقامت بخنقها من الخلف بإستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها فأودت بحياتها وإستولت على المسروقات وفرت هاربة.



تم بإرشاد المتهمة ضبط جميع المسروقات لدى مالكي محلين مصوغات ذهبية، هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.