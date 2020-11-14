أشعة "سونار" لطاهر محمد طاهر واللاعب ينتظم في مران الأهلي بعد غد الاثنين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يجري طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة «سونار» غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخرا. 


ويجري طاهر أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات. 


وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما اليوم.  


وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

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