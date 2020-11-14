عزل عضو الجهاز الطبي للفراعنة بسبب مخالطة صلاح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة حسام البدري عزل أحد أفراد الجهاز الطبي وذلك بسبب مخالطته محمد صلاح نجم الريدز.









وجاء قرار البدري بعزل أحد أفراد الجهاز الطبي كونه كان مخالطاً لمحمد صلاح الذي أثبتت الفحوصات الطبية أنه يعاني من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".









ويُعتبر هذا الإجراء إحترازي ليس أكثر خاصةً أنه سيتم إجراء مسحة لعضو الجهاز الطبي من أجل تحديد إمكانية سفره يوم غداً الأحد إلى توجو من أجل مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء القادم.



