مونشنجلادباخ يعلن إصابة لاعبه بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إصابة أحد نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دون الكشف عن هوية اللاعبالمصاب.


وكتب حساب النادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " خلال آخر جولة من فحوص فيروس كورونا، عادت نتيجة أحد لاعبي الفريق إيجابية".


ويتواجد اللاعب الذي أصيب بالفيروس في الحجر الصحي ولا يوجد أي فحوصات أخرى جاءت نتيجتها إيجابية في الوقت الذي لا يحتاج فيه أي لاعب آخر بالفريق للخضوع للعزل خاصةً أن الإصابة واحدة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونشنجلادباخ ريال مدريد دوري ابطال أوروبا

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ يوم

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

منذ 42 دقيقة

صراع ثلاثي على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء وباء كورونا

منذ يوم

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

منذ ساعة و نصف

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 12 ساعة

أول الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم

أبرز الرياضيين المصابين بكورونا حول العالم.. اعرف التفاصيل

بعد إصابتها بكورونا.. زوجة مستشار محافظ الشرقية تخضع للعزل المنزلي

آخرهم مصطفى فتحي.. تعرف على قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري

20 حالة إصابة بكورونا في الدوري البلغاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

عاجل.. السيسي يؤكد لرئيس ناميبيا الأسبق ثبات موقف مصر تجاه سد النهضة

02:25 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية زامبيا

02:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض