مونشنجلادباخ يعلن إصابة لاعبه بكورونا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إصابة أحد نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دون الكشف عن هوية اللاعبالمصاب.









وكتب حساب النادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " خلال آخر جولة من فحوص فيروس كورونا، عادت نتيجة أحد لاعبي الفريق إيجابية".









ويتواجد اللاعب الذي أصيب بالفيروس في الحجر الصحي ولا يوجد أي فحوصات أخرى جاءت نتيجتها إيجابية في الوقت الذي لا يحتاج فيه أي لاعب آخر بالفريق للخضوع للعزل خاصةً أن الإصابة واحدة فقط.



