تطرق لملف سد النهضة.. تفاصيل لقاءات السيسي مع زعماء زامبيا وناميبيا

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يشهد جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، زخمًا باللقاءات والمباحثات الهامة، حيث استقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، ووزير خارجية زامبيا، لإيجاد حلول للمشاكل الإفريقية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء زامبيا وناميبيا.



لقاء مع رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، السيد سام نيوما، رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومشاركة السفير الناميبي بالقاهرة.



وأشاد "نيوما"، بدور مصر المقدر والدؤوب تحت قيادة الرئيس في دعم جهود صون السلم والأمن في أفريقيا والوفاء بمبادرة إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020، مؤكدًا أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسي في إرساء دعائم العمل الأفريقي المشترك، ولإيجاد الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ولمختلف قضايا السلم والأمن بالقارة.



مباحثات ملف سد النهضة

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الإفريقية، خاصة ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية، وكذا يلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.



بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في مصر وزامبيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الأفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.



لقاء مع وزير خارجية زامبيا

وضمن اللقاءات والمباحثات الهامة، استقبال السيسي، "جوزيف مالانجي"، وزير خارجية جمهورية زامبيا، حيث أكد الرئيس، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا.



وأشار الرئيس، إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والرئيس "لونجو" شخصيًا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.



وأعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الافريقية لمواجهتها وذلك امتدادًا للدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.



