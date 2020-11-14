مفاضلة بين نجم الزمالك ورمضان صبحي لتعويض غياب صلاح أمام توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم، منافسه توجو، مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


ويقام اللقاء مساء اليوم عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.


وتأكدت إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعدما أجرى مسحتين أمس الجمعة، حيث جاءت العينة إيجابية في المرتين.


ويفاضل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، بين أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، للدفع بأحدهما بدلًا من محمد صلاح، أمام توجو.


ومن المتوقع أن يدفع البدري بنجم الزمالك نظرًا لأنه يشارك باستمرار خلال الفترة الماضية على عكس رمضان صبحي الذي يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة.

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